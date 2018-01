Sampras está na semifinal do US Open O tenista norte-americano Pete Sampras garantiu vaga na semifinal do Aberto dos Estados Unidos, ao derrotar, nesta quinta-feira à noite, em Nova York, o compatriota Andy Roddick por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/4, em 1h29 de jogo. Sampras, que luta pela 14ª conquista de Grand Slam, enfrentará o holandês Sjeng Schalken, que eliminou o chileno Fernando Gonzalez.