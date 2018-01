Sampras fala em voltar a jogar em 2004 O futuro de Pete Sampras se tornou a grande incógnita do tênis. Dono de 14 títulos de Grand Slam, um recorde no esporte, o norte-americano não joga desde setembro do ano passado, quando foi campeão do US Open. Prestes a completar 32 anos, em agosto, ele disse neste sábado, em entrevista ao jornal francês L?Equipe, que ainda estuda a possibilidade de voltar a jogar em 2004. ?Me dou o prazo até o fim desse ano para decidir definitivamente se deixo ou não de jogar tênis?, revelou Sampras, que deu sinais de que ainda pode disputar mais alguns torneios. ?Acredito que possivelmente em novembro ou dezembro voltarei a ter vontade de jogar as competições.? Mas Sampras deixou claro que não pretende mais tentar conquistar o único grande título que lhe falta: Roland Garros. ?Isso é definitivo. Vocês não me verão mais em Roland Garros. Fiz tudo o que podia para vencer o Grand Slam francês, mas não consegui?, lamentou o tenista, que foi líder do ranking mundial de 1993 a 98. Para os seus fãs, Sampras deixou um alento: ele pode disputar ao menos um torneio em 2004, como despedida do circuito profissional. ?Se existe uma pequena chance (de voltar), ela seria em Wimbledon ou no US Open?, revelou.