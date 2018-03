Sampras fora de Roland Garros e Wimbledon O norte-americano Pete Sampras - um dos tenistas mais importantes da história - anunciou neste sábado que não vai disputar os dois próximos torneios do circuito Grand Slam - Roland Garros e Wimbledon. Disse mais: afirmou que as chances de continuar jogando são de apenas 5%. ?Meu coração não está mais no tênis e por isso não participarei dos dois torneios?, disse ele, que ganhou 14 Grand Slam. Sampras, de 31 anos, está fora do circuito desde que venceu em setembro, o US Open. ?A porta para a minha volta (às quadras) não está totalmente fechada, porém está mais de 95%?, assinalou o tenista, que conquistou 64 títulos na carreira e acumulou pelo menos US$ 43 milhões em premiação. Sampras garantiu, no entanto, que não tem pressa em tomar a decisão. ?No final do ano vou ver o que fazer?, disse.