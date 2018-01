Sampras ganha 20 posições no ranking Depois de conquistar o título do US Open, no domingo, o tenista norte-americano Pete Sampras avançou 20 posições no ranking da Corrida dos Campeões, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira. Sampras ocupa agora a 12ª colocação. André Agassi, que chegou em segundo no US Open, é agora o vice-lider do ranking. A liderança é do australiano Lleyton Hewitt. Veja a lista dos melhores do ranking da Corrida dos Campeões - que leva em conta o desempenho do tenista na atual temporada - e as posições dos brasileiros. 1. Lleyton Hewitt (AUS) 690 pontos 2. André Agassi (EUA) 554 3. Marat Safin (RUS) 430 4. Tim Henman (ING) 420 5. Albert Costa (ESP) 393 Juan Carlos Ferrero (ESP) Carlos Moyá (ESP) 8. Tommy Haas (ALE) 385 9. Andy Roddick (EUA) 383 10. Roger Federer (SUI) 356 Brasileiros 53. Gustavo Kuerten 115 58. Fernando Meligeni 100. André Sá 100 79. Flavio Saretta 63