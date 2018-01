Sampras ganha de Rios em Stuttgart O tenista norte-americano Pete Sampras precisou lutar muito para derrotar o chileno Marcelo Rios por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/3) e 6/4. Com a vitória nesta quinta-feira, Sampras garantiu vaga nas quartas-de-final do Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Agora, ele irá enfrenta o bielo-russo Max Mirnyi, que eliminou o brasileiro Gustavo Kuerten na primeira rodada. Além do jogo entre Sampras e Mirnyi, mais dois confrontos das quarta-de-final em Stuttgart já estão definidos. O sueco Thomas Enqvist irá enfrentar o russo Yevgeny Kafelnikov e o britânico Tim Henman encara o alemão Tommy Haas. A outra partida será entre o sul-africano Wayne Ferreira e o vencedor da partida entre o argentino Guillermo Cañas e o australiano Lleyton Hewitt, que jogam ainda hoje.