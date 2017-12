Sampras ganha e Safin perde nos EUA O tenista russo Marat Safin foi eliminado logo na estréia do Masters Series de Cincinnati, nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, ele perdeu para o argentino Guillermo Cañas por um duplo 6/3. Já o norte-americano Pete Sampras não teve dificuldades na primeira rodada do torneio e derrotou o equatoriano Nicolas Lapentti por 6/3 e 6/2. Quem também fez sua estréia em Cincinnati nesta terça-feira foi o russo Yevgeny Kafelnikov. Ele ganhou do sueco Andreas Vinciguerra por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/1.