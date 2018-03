Sampras ganha mais uma no Canadá O tenista norte-americano Pete Sampras voltou a ter dificuldades mas conseguiu vencer no Masters Series de Toronto, no Canadá, que distribui quase US$ 3 milhões em prêmios. Na noite desta quarta-feira, ele lutou muito para derrotar o sul-coreano Hyung-Taik Lee por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/2, garantindo vaga nas oitavas-de-final do torneio. Outro que conseguiu avançar em Toronto foi o chileno Marcelo Ríos, após vencer o espanhol Carlos Moyá por 2 a 0, com um duplo 7/5.