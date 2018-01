Sampras não competirá mais este ano O tenista norte-americano Pete Sampras declarou neste sábado que não vai jogar mais nenhuma competição até o final da temporada. Ele participaria do Torneio da Basiléia, na Suíça, mas desistiu por causa de dores no braço. O anúncio foi feito pelo porta voz da competição, Juerg Vogel. Vogel informou que Sampras agradeceu pelo convite para jogar na Suíça e que também não disputará o Masters Series de Paris, a partir do dia 29. O tenista também está fora do Masters Cup, que será disputado pelos oito melhores do ano, em Sydney, no mês que vem. "Pete nos disse que poderíamos convidar outro jogador. A temporada terminou para ele", declarou Vogel. É a primeira vez desde 1989 que o norte-americano encerra um ano sem conquistar um título - desde a derrota para Mirnyi, em Stuttgart, Sampras tem se queixado das dores no braço. Pela primeira vez em 12 anos Sampras não estará disputando o Masters Cup, competição que venceu cinco vezes.