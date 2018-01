Sampras não vai jogar em Montreal O tenista norte-americano Pete Sampras e o espanhol Alex Corretja decidiram não participar do Torneio de Montreal. Sampras, cabeça de série número 11, sofre de uma lesão muscular, e Corretja está com a perna machucada. O Torneio de Montreal começa hoje, e distribui US$ 3 milhões em prêmios.