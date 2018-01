Sampras pegará Roddick nas quartas Depois de mais de 3 horas de partida, o tenista norte-americano Pete Sampras derrotou nesta terça-feira o alemão Tommy Haas por 3 sets a 1, parciais de 7/5, 6/4, 6/7 (5/7) e 7/5, pelas oitavas-de-final do US Open, nos Estados Unidos. Com a vitória, Sampras chega às quartas-de-final e joga agora contra o seu compatriota Andy Roddick, que eliminou o argentino Juan Ignacio Chela também por 3 sets a 1, parciais de 5/7, 6/4 6/4 e 6/4. Com a rodada de hoje, ficaram definidos os oito tenistas que farão as quartas-de-final a partir desta quarta-feira. O australiano Lleyton Hewitt enfrentará o marroquino Younes El Aynaoui. O vencedor desta partida poderá pegar nas semifinais o americano Andre Agassi ou o bielo-russo Max Mirnyi. Na outra chave, quem vencer o confronto entre Sampras e Roddick pegará o vencedor do jogo entre o holandês Sjeng Schalken e o chileno Fernando Gonzalez.