Sampras perde na Austrália Pelo Torneio de Adelaide, na Austrália, o americano Pete Sampras foi derrotado logo na primeira rodada pelo também norte-americano Todd Martin por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 6/4. Com a derrota, Sampras perde a oportunidade de manter o ritmo e continuar jogando até o primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália, que acontece a partir do dia 14 de janeiro em Melbourne, na Austrália. Outros resultados dos jogos desta quarta-feira: Alberto Martin (ESP) 2 x 0 Juan Ignacio Chela (ARG) Mark Philippoussis (AUS) 2 x 0 Julien Boutter (FRA) Hicham Arazi (MAR) 2 x 1 Michel Kratochvil (SUI) Paul-Henri Mathieu (FRA) 2 x 0 Andrew Ilie (AUS)