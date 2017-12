Sampras perde também na Alemanha Pete Sampras perdeu, nesta quinta-feira, mais uma partida. O tenista norte-americano considerado um dos melhores de todos os tempos não conseguiu chegar às quartas-de-final do ATP de Halle, disputado em quadra de grama na Alemanha e preparatório para jogar em Wimbledon. Sampras, de 30 anos, 13º do mundo, foi impiedosamente eliminado em seu piso favorito pelo alemão Nicolas Kiefer, de 24 anos, que já foi quarto do mundo e hoje está em 66º lugar. Kiefer marcou 6/2 e 6/4. Os fãs de Sampras já estão se perguntando se não teria chegado o momento de ele sair de cena decentemente. O norte-americano não vence um torneio da ATP desde julho do ano 2000 - o último foi justamente em Wimbledon, competição que venceu outras seis vezes, em 1999, 1998, 1997, 1995, 1994 e 1993. Sampras em Halle teve de responder a ironias do diretor do ATP de Queen´s, Ian Wight - que também gostaria de vê-lo em sua competição. Wight disse que Sampras havia preferido jogar na Alemanha por ser um torneio teoricamente mais fácil. Sampras obviamente não gostou e disse que nunca mais disputará a competição inglesa de Queen´, da qual foi campeão em 1995 e 1999. A partir do dia 24 Sampras iniciará mais uma caminhada em Wimbledon. Espera-se que ele seja mais feliz no terceiro torneio do Grand Slam da temporada, no qual tem 62 vitórias e seis derrotas. No ano passado, ele já não foi bem. Caiu na quarta rodada. O russo Yevgeny Kafelnikov jogará nas quartas-de-final de Halle contra o eslovaco Bohdan Ulihrach. Nesta quinta-feira Kafelnikov ganhou de Cyril Saulnier, da França, por 6/3 e 7/5. Ulihrach derrotou o alemão Rainer Schuettler por 6/2, 6/7 (2-7) e 7/5. O suíço Roger Federer teve dificuldade, mas ganhou do alemão David Prinosil por 6/2 e 6/4. Federer enfrentará na próxima rodada o russo Mikhail Youzhny, que eliminou o checo Andrei Pavel por 6/4 e 6/0. O dinamarquês Kenneth Carlsen ganhou do suíço Michel Kratochvil por 3/6, 6/4 e 6/4 e agora enfrentará o sueco Thomas Johansson, que ganhou do croata Ivan Ljubicic por 5/7, 7/6 (7-5) e 6/2. Resultados de Queen´s: Todd Martin (EUA) 7/5 e 6/3 Xavier Malisse (BEL); Raemon Sluiter (HOL) 3/1 e contusão Karol Kucera (ESL); Wayne Ferreira (AFS) 7/6 (7-5), 4/6 e 7/6 (7-5) Mark Philippoussis (AUS); Tim Henman (ING) 6/1 e 6/2 Robby Ginepri (EUA); H.T. Lee (COR) 6/4 e 6/3 Vincent Spadea (EUA); Lleyton Hewitt (AUS) 6/2 e 6/1 Oliver Rochus (BEL); Wayne Arthurs (AUS) 6/4, 3/6 e 7/5 Michael Russell (EUA); Sjeng Schalken (HOL) 7/6 (7-4), 1/6 e 6/4 Jan Michael Gambill (EUA).