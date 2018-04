Sampras rompe contrato com a Nike O tenista norte-americano Pete Sampras rompeu o seu contrato com a Nike. A patrocinadora, no entanto, diz que está negociando a renovação com o tenista. Com um boné dos Los Angeles Lakers na cabeça - para dizer que não usará mais uniformes da Nike -, Sampras afirmou que não há nenhuma conversa sobre renovação. ?No fim do dia, você tem que se sentir bem sobre os negócios que faz, e graças à Nike, eu não me sinto assim?, disse. Sampras deu essas declarações após a vitória sobre o finlandês Jarkko Nieminen por 6/3, 6/3 e 64 pelo Aberto da Austrália. O contrato entre o tenista e a Nike foi firmado em 1994. A gerente de comunicação na Nike na Austrália, Kate Meyers, confirmou que o contrato de Sampras está sendo negociado. ?Não tenho autorização de dizer mais do que isso?.