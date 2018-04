Sampras segue no Aberto da Austrália O tenista norte-americano Pete Sampras avançou nesta quinta-feira à terceira rodada do Aberto da Austrália ao vencer o argentino Juan Ignacio Chela por 3 sets a 1, com parciais de 6-3, 7-5, 3-6 e 6-4. Ele vai enfrentar no próximo jogo o francês Nicolas Escude, que derrotou o espanhol Alex Calatrava por 3 sets a 2. Confira os resultados da rodada: Roger Federer (SUI) 3 x 0 Attila Savolt (HUN) Marat Safin (RUS) 3 x 0 Christophe Rochus (BEL) Tommy Haas (ALE) 3 x 0 Jean-François Bachelot (FRA) Ivan Ljubicic (CRO) 1 x 0 Andy Roddick (USA)* abandono Marcelo Ríos (CHI) 3 x 0 Karol Kucera (SVK) Nicolas Lapentti (EQU) 3 x 0 Jose Acasuso (ARG) Rainer Schuettler (ALE) 3 x 2 Carlos Moya (ESP) Gaston Gaudio (ARG) 3 x 1 Arnaud Clement (FRA) Todd Martin (USA) 3 x 0 Xavier Malisse (BEL) Alberto Martin (ESP) 3 x 1 Michel Kratochvil (SUI) Wayne Ferreira (AFS) 3 x 1 David Nalbadian (ARG) Albert Costa (ESP) 3 x 0 Byron Black (ZIM) Mikhail Youzhny (RUS) 3 x 0 Mardy Fish (USA)