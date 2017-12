Sampras sofre mas ganha em Londres O tenista norte-americano Pete Sampras teve mais dificuldades do que esperava para vencer o britânico Barry Cowan, que está apenas na posição número 201 do ranking mundial. Sampras, que busca o seu 8º título em Wimbledon, precisou de 2 horas e 52 minutos para ganhar por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 6/2, 6/7 (5/7), 4/6 e 6/3. Seu próximo adversário no torneio inglês, disputado em Londres, será o armênio Sargis Sargsian, que eliminou o espanhol Tommy Robredo por 6/2, 6/4, 3/6 e 6/1. Em outro jogo disputado nesta quarta-feira em Wimbledon, a revelação do tênis norte-americano, Andy Roddick, acabou com a invencibilidade de 11 jogos do sueco Thomas Johansson em quadras de grama. O tenista dos Estados Unidos venceu por 3 sets a 1, com 7/6 (7/1), 6/1, 4/6 e 7/6 (7/3). Confira outros resultados da segunda rodada de wimbledon: Magnus Larsson (Suécia) venceu Chris Woodruff (Estados Unidos) por 6/4, 6/4 e 6/2; David Prinosil (Alemanha) ganhou de Davide Sanguinetti (Itália) por 6/3, 4/6, 6/4, 4/6 e 6/0; Jonas Bjorkman (Suécia) eliminou Michael Chang (Estados Unidos) por 7/6 (7/4), 7/6 (7/1) e 6/4; e Todd Martin (Estados Unidos) derrotou Jiri Novak (República Checa) por 6/7 (3/7), 2/6, 6/4, 6/4 e 6-4.