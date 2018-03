Sampras sofre mas vence na estréia Cabeça-de-chave número 5, o norte-americano Pete Sampras sofreu para vencer o francês Cedric Kauffmann por 3 sets a 2, em partida válida pela primeira rodada do Torneio Roland Garros. As parciais foram de 6-3, 4-6, 6-2, 3-6 e 8-6. Outros dois franceses se deram bem. Sebastien Grosjean venceu o checo Michal Tabara por 6-3, 3-6, 6-3 e 7-6 (7-3) e Fabrice Santoro derrotou o alemão Marc-Kevin Goellner em 6-3 6-4 e 7-6 (7-5). Outro que fez boa estréia foi o equatoriano Nicolas Lapentti. Ele derrotou Slava Dosedel, da República Checa por 3 a 0 - parciais de 7-6 (7-3) 6-1 e 6-1. O espanhol Carlos Moya venceu o compatriota Feliciano Lopez por 3 sets a zero, parciais de 6-1, 6-4 e 6-0. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Anthony Dupuis (FRA) venceu Nicolas Escude (FRA) por 2-6, 6-0, 6-3, 7-6 (7-2). Nicolas Coutelot (FRA) venceu Gianluca Pozzi (ITA) por 6-3, 6-3 e 7-5. Juan Balcells (ESP) venceu Nicolas Kiefer (ALE) por 6-2, 1-6, 4-6, 6-3 e 8-6. Galo Blanco (ESP) venceu Rainer Schuettler (ALE) por 1-6, 7-6 (7-1), 6-4, 7-6 (10-8). Greg Rusedski (ING) venceu Albert Portas (ESP) 6-4, 7-5 e 6-1. Franco Squillari (ARG) venceu Jan Siemerink (HOL) por 6-4, 6-2 e 6-1. Julien Boutter (FRA) venceu Albert Costa (ESP) por 6-2, 5-7, 6-7 (5-7), 6-4 e 7-5. Alex Calatrava (ESP) venceu Francisco Clavet (ESP) por 4-6, 7-5, 6-0 e 6-3. Alex Corretja (ESP) venceu Mariano Zabaleta (ARG) por 2-6, 7-6 (7-3), 6-3 , 4-6 e 6-1. Roger Federer (SUI) venceu Stefano Galvani (ITA) por 6-3, 6-3 e 6-3.