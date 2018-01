Sampras também não vai a Montecarlo Duas novas baixas foram anunciadas neste sábado pelos organizadores do Torneio Masters Series de Montecarlo: o norte-americano Pete Sampras e o australiano Lleyton Hewitt. Os dois alegaram problemas médicos para justificar a ausência, mas não apresentaram atestados, disse o porta voz do torneio, Lucien Platano. Com isso, o brasileiro Gustavo Kuerten e o russo Marat Safin são as principais atrações e favoritos do torneio. Andre Agassi, Patrick Rafter, Mark Philippoussis, entre outros, já haviam anunciado que não participariam da competição, a terceira da Serie Masters. Pelas regras da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), os melhores tenistas do ranking (caso dos desistentes) são obrigados a participar de todos os nove torneios dessa série, a mais importante depois dos quatro Grand Slam (Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open).