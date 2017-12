Sampras vai abrir Wimbledon 2002 Caberá a Pete Sampras a honra de abrir os jogos na Quadra Central de Wimbledon, na segunda-feira. Normalmente quem abre a competição é o campeão do ano anterior. Mas o croata Goran Ivanisevic não poderá jogar, porque está machucado. O vice de 2001, o australiano Patrick Rafter, está fora do circuito. Assim, caberá ao norte-americano de 30 anos, ganhador de sete títulos na grama do aristocrático All England Club, em Londres, o primeiro jogo, contra o inglês Martin Lee, informou a BBC neste sábado. Até o número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt, teria aberto mão do jogo solene. Disse que cairia melhor mesmo para Sampras. Hewitt é dúvida para a competição porque teve uma virose esta semana quando jogava em Queen?s. O adversário de Sampras, Lee, não deve oferecer resistência. Os dois nunca se enfrentaram antes. Lee é 94º do ranking mundial. Sampras é 13º do mundo, tem 13 títulos de Grand Slam. O veterano jogador tinha uma exibição para fazer em Londres neste sábado, mas desistiu para se preservar. O último título que conquistou foi justamente em Wimbledon, em 2000. Ele quer se apresentar bem. Este ano, os melhores resultados de Sampras foram a final em Houston e as semifinais em Indian Wells. Em Halle, na Alemanha, em um torneio preparatório disputado em quadra de grama, na semana passada, ele não passou da segunda rodada. Foi eliminado pelo alemão Nicolas Kiefer. Mas em Wimbledon há sempre a esperança de ver Sampras novamente levantar o título. Ele parece conhecer cada canto do All England Club. Dinheiro, para o jogador que terminou seis temporadas em primeiro lugar no ranking, não deve ser problema. Sampras já ganhou mais de US$ 42 milhões na carreira (US$ 253 mil este ano). Vencer a primeira rodada em Londres dá ao jogador mais US$ 10 mil. O campeão leva mais de meio milhão de dólares. E a fama de ganhar em um exclusivo torneio, o maior disputado no seleto piso de grama. Um prazer que Maria Esther Bueno teve em 1959, 1960 e 1964. Brasileiros ? Gustavo Kuerten, novamente, se recusou a participar do torneio inglês. Desta vez, com a justificativa de estar melhorando seu condicionamento físico. Fernando Meligeni, o segundo melhor do País, 59º do mundo, começará enfrentando um duro desafio contra o checo Jiri Novak, 12º do ranking. Alexandre Simoni, 122º, enfrentará o eslovaco Karol Beck, 216º. André Sá, 88º, terá como primeiro adversário o francês Anthony Dupuis, 91º. E Flavio Saretta, 72º, terá outra parada difícil contra o sueco Thomas Johansson, 10º do mundo.