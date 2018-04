Sampras vence Agassi na decisão No duelo entre as duas grandes estrelas do tênis norte-americano, Pete Sampras levou a melhor. Ele ganhou do compatriota Andre Agassi neste sábado e ficou com o título do torneio de exibição Kooyong Classic, que foi disputado em Melbourne, na Austrália. O jogo foi equilibrado e Sampras precisou de 1 hora e 48 minutos para fazer 2 sets a 1 em Agassi, com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (6/8) e 6/3. A vitória sobre Agassi e o título, mesmo sendo num torneio de exibição, dão confiança para Sampras disputar o Aberto da Austrália, a partir de segunda-feira. Na temporada passada, pela primeira vez desde 1989, ele não conquistou nenhum título. Agora, mostra que está pronto para voltar à rotina campeã. Na disputa pelo terceiro lugar do torneio de Kooyong, o australiano Scott Drapper ganhou do sueco Thomas Enqvist por 2 sets a 1, com 6/4, 5/7 e 6/4.