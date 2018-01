Sampras vence Agassi no US Open Num jogo memorável, marcado pelo equilíbrio entre os norte-americanos que dominaram o tênis na última década, Pete Sampras venceu Andre Agassi por 3 sets a 1 e se classificou para enfrentar o russo Marat Safin nas semifinais do US Open. Todos os sets foram decididos no tie break, com Agassi vencendo o primeiro: 6-7 (7-9), 7-6 (7-2), 7-6 (7-2), 7-6 (7-5).