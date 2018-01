Sampras vence e é finalista do US Open O norte-americano Pete Sampras garantiu vaga em mais uma final do US Open, disputado no circuito de Flushing Meadows. A vitória neste sábado sobre o holandês Sjeng Schalken por 3 sets a 0, com parciais de 7-6 (8/6), 7-6 (7/4) e 6-2, em 2h24 minutos, levou o tenista a sua oitava decisão do torneio norte-americano e à 18ª de um Grand Slam em sua carreira. Ele vai enfrentar na luta pelo título o vencedor do jogo entre seu compatriota Andre Agassi e o australiano Lleyton Hewitt, número 1 do mundo.