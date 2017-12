Sampras vence e enfrentará André Sá Pete Sampras será o adversário do brasileiro André Sá na segunda rodada do US Open. O norte-americano, um dos maiores campeões da história do esporte, se classificou vencendo o francês Julien Boutter, por 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 7-6 (7-4) e 7-6 (7-5), nesta terça-feira. André Sá venceu na primeira rodada o holandês Edwin Kempes, por 3 sets a 1.