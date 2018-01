Sampras vence Koubek em Stuttgart O tenista norte-americano Pete Sampras estreou com vitória no Torneio de Sttutgart. Ele venceu nesta quarta-feira o austríaco Stefan Koubek por 2 sets a 1, com parciais de 6-3 e 7-6 (7/5) e vai enfrentar na próxima rodada o vencedor do confronto entre o chileno Marcelo Ríos e o russo Marat Safin. Em outra partida, o equatoriano Nicolás Lapentti avançou às oitavas-de-final da competição após derrotar o francês Arnaud Clement por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-2 e 7-5.