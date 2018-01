Sampras vence Rafter e pega Agassi Pete Sampras será o adversário de seu compatriota Andre Agassi nas quartas-de-final do US Open. O tenista norte-americano derrotou nesta segunda-feira, em duas horas e meia de jogo, o australiano Patrick Rafter por 3 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-2 , 6-7 (5/7) e 6-4. Na quarta-feira, ele decide uma vaga para as semifinais da competição.