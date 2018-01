Sampras vence russo e avança em NY O norte-americano Pete Sampras confirmou seu favoritismo e venceu o russo Mikahail Youzhnyr por 3 sets a 0 - parciais de 6/3, 6/2 e 6/2, neste sábado, em partida válida pela segunda rodada do US Open. Sampras - que vinha de resultados ruins em torneios anteriores, voltou a jogar o tênis que o consagrou como um dos maiores nomes do esporte em todos os tempos e dominou o adversário com facilidade. "Cada vez estou me sentindo melhor em quadra e muinha adaptação tem sido muito boa. Vencer esta partida da forma como joguei, me deixa muito satisfeito?, disse Sampras, que precisou de apenas 1h29 minutos para ganhar a partida.