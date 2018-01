Sampras volta a decepcionar em Paris O norte-americano Pete Sampras contratou um técnico especialista em quadras de saibro e se preparou durante cinco meses, mas não passou da primeira rodada do Aberto da França. Nesta segunda-feira, Sampras, ex-número 1 do mundo e cabeça-de-chave número 12 do Grand Slam francês, perdeu para o italiano Andrea Gaudenzi por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4, 6/2 e 7/6 (7/3). Oito vezes campeão em Wimbledon, Sampras, de 30 anos, nunca conseguiu passar das semifinais em Roland Garros. Seu melhor resultado foi em 1996. Depois disso, o jogador dos Estados Unidos não passou da terceira rodada. Na segunda rodada, Gaudenzi terá pela frente o também norte-americano Jack Brasington, que venceu o italiano Federico Luzzi por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/2 e 7/5.