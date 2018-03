Sanchez abandona e Roddick vai à final Com o abandono do espanhol David Sanchez, por contusão no segundo set, o norte-americano Andy Roddick ganhou vaga na final do Torneio de St. Poelten, na Áustria. Cabeça-de-chave número 1, Roddick decidirá o título com o russo Nikolay Davydenko, que eliminou o holandês Martin Verkerk. Na semifinal desta sexta-feira, Roddick ganhou fácil o primeiro set, por 6/2. E ia fazendo 2/0 no segundo quando Sanchez abandonou a partida.