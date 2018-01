Sánchez conquista título em Bucareste O tenista espanhol David Sánchez conquistou nesta segunda-feira o título do Torneio de Bucareste, na Romênia, em final que teve de ser adiada por causa da chuva no domingo. Na decisão, ele derrotou o chileno Nicolás Massu por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. Foi o segundo título na carreira de Sánchez, que havia sido campeão também em Viña del Mar, no Chile, em fevereiro deste ano. Pela conquista na Romênia, ele receberá um prêmio de US$ 58 mil.