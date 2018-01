Sanchez dá conselhos para nosso tênis O sucesso de Gustavo Kuerten, principal tenista brasileiro, pode não trazer frutos a longo prazo para o País, se não houver uma política de investimentos no esporte. Essa é a opinião do ex-jogador Emilio Sanchez, um dos principais nomes do tênis espanhol dos anos 90, que ministrou uma clínica para pais e treinadores, neste sábado, no Clube Atlético Paulistano, em São Paulo. "Clubes e dirigentes devem aproveitar a boa fase de Guga para fazer investimentos no esporte, principalmente na formação de novos valores", recomenda. "Ainda faltam quadras, calendário organizado e qualidade no ensino do esporte." Para o ex-tenista, o Brasil sempre teve bons jogadores, mas faltava alguém com a personalidade de Guga para que o País ganhasse destaque. "Ele é um dos atletas mais carismáticos do mundo", elogia, mas alerta que o esporte nacional não deve se tornar refém de suas conquistas. "Guga abriu o caminho, mas incentivar as categorias de base é fundamental." O curso para treinadores teve aulas práticas e teóricas. Em seguida, o espanhol ainda deu uma palestra para pais de atletas. "O intercâmbio é muito importante. Espero que, dentro de algum tempo, o Brasil consiga ainda melhores resultados." Irmão e treinador de Arantxa Sanchez, Emilio chegou a ser o sétimo no ranking mundial individual e o primeiro em duplas. Campeão do Torneio de Roland Garros, na França, também disputou a Copa Davis e conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Seul, em 1988. Abandonou a carreira de tenista em 1996, quando se tornou treinador. Aos 37 anos, possui uma academia em Barcelona, considerada uma das mais completas da Europa, com 27 quadras. A especialidade de Sanchez é ensinar jovens atletas, entre 14 e 17 anos, o que considera um investimento a longo prazo. "Para se construir uma casa, deve-se começar pela base. Essa é a receita para o sucesso do tênis espanhol." Apenas na região de Barcelona, existem 248 clubes e 35 mil atletas federados.