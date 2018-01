Sanchez pede investimento no tênis O sucesso de Gustavo Kuerten, principal tenista brasileiro, pode não trazer frutos a longo prazo para o País, se não houver uma política de investimentos no esporte. Essa é a opinião do ex-jogador Emilio Sanchez, um dos principais nomes do tênis espanhol dos anos 90, que ministrou uma clínica para pais e treinadores, ontem, no Clube Atlético Paulistano, em São Paulo. ?Clubes e dirigentes devem aproveitar a boa fase de Guga para fazer investimentos no esporte, principalmente na formação de novos valores?, recomenda. ?Ainda faltam quadras, calendário organizado e qualidade no ensino do esporte.? Leia mais no Estadão