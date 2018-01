Sanguinetti bate Norman em Tashkent O tenista italiano Davide Sanguinetti venceu o sueco Magnus Norman por 2 sets a 1 (4/6, 6/4 e 7/6), em duas horas e 32 minutos de jogo, e avançou para a segunda rodada do Torneio de Tashkent, no Usbequistão. Magnus Norman, que já chegou a ser o quarto no ranking mundial, ocupa hoje a posição de número 208. O croata Ivan Lubicic também estreou com vitória: 2 sets a 0 sobre o holandês Martin Verkerk (6/4 e 6/1). O alemão Nicolas Kiefer sofreu uma lesão no joelho e teve de abandonar a partida contra o dinamarquês Kenneth Carlsen ainda no primeiro set, quando perdia por 5/2.