Sanguinetti é campeão em Milão O tenista italiano Davide Sanguinetti conquistou neste domingo o seu primeiro título como profissional. Com a vitória sobre o suíço Roger Federer, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 4/6 e 6/1, ele tornou-se campeão do Torneio de Milão, que distribuiu US$ 381 mil em prêmios. Sanguinetti já havia disputado três finais de torneios da ATP, mas perdeu todas: Coral Springs/98, Taskent/2000 e Memphis/2001. Agora, o italiano conseguiu seu primeiro título e ainda impediu o bicampeonato de Federer em Milão.