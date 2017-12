Sanguinetti é campeão na Flórida O tenista italiano Davide Sanguinetti conquistou neste domingo o título do Torneio de Delray Beach, na Flórida, ao derrotar na final o norte-americano Andy Roddick, por dois sets a um. As parciais foram de 6-4, 4-6, 6-4. O título dá a Sanguinetti 35 pontos no ranking mundial e um prêmio de US$ 51 mil.