Sanguinetti é finalista na Flórida O italiano Davide Sanguinetti é o primeiro finalista do torneio Delray Beach, na Flórida. Quinto cabeça-de-chave, Sanguinetti venceu o norte-americano Michael Gambil por 2 sets 0, parciais de 7- 6 (10/8) e 6-3. O segundo finalista do torneio vai sair do vencedor do confronto entre o norte-americano Anddy Roddick e o francês Anthony Dupuis.