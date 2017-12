Santoro derrota Grosjean em Halle No duelo de franceses, Fabrice Santoro levou a melhor sobre Sebastien Grosjean e avançou no Torneio de tênis de Halle, na Alemanha, que distribui US$ 975 mil em prêmios. Em jogo das oitavas-de-final, Santoro venceu o compatriota por 2 sets a 0 (duplo 7/5). Mais duas partidas foram disputadas nesta quinta-feira em Halle: o alemão Lars Burgsmueller derrotou o francês Jerome Golmard por 2 sets a (4/6, 6/4 e 7/5) e o sueco Thomas Johansson ganhou do seu compatriota Magnus Larsson com um duplo 7/5. Os dois também garantiram vaga nas quartas-de-final do torneio.