Santoro desiste e Safin avança em Halle Com a uma lesão muscular na perna esquerda, o francês Fabrice Santoro abandonou seu jogo contra o russo Marat Safin, que passou para as quartas-de-final do Torneio de Halle, na Alemanha. No momento da paralisação, o confronto estava no terceiro set, depois da vitória de Santoro no primeiro (6/3) e de Safin no segundo (7/6, com 9/7). O adversário de Safin nas quartas-de-final do Torneio de Halle, que distribui US$ 800 mil em prêmios, já está definido. Será o belga Olivier Rochus, que eliminou o espanhol Feliciano Lopez por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3.