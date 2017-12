Santoro é campeão do Torneio de Dubai O francês Fabrice Santoro derrotou neste domingo o marroquino Younes El Aynaoui e sagrou-se campeão do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes. O francês marcou 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.