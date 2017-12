Santoro e Johansson na final em Halle O francês Fabrice Santoro e o sueco Thomas Johansson são os finalistas do Torneio de Halle, disputado em piso de grama. A competição alemã é uma das que antecedem o Grand Slam de Wimbledon, disputado no mesmo tipo de piso. Santoro se classificou vencendo na semifinal o australiano Patrick Rafter por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-4. Johansson eliminou o russo Yevgenny Kafelnikov com uma vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 5-7 e 6-2.