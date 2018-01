Santoro e Ulihrach vencem em Roterdã O tenista francês Fabrice Santoro e o checo Bohdan Ulihrach avançaram nesta segunda-feira para as oitavas-de-final do Torneio de Roterdã. Na abertura da rodada, Santoro derrotou o holandês Martin Verkerk de virada, por 1/6, 6/3 e 6/4. Ulihrach, por sua vez, bateu o suiço Michel Kratochvil também por 2 a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/2. O Torneio de Roterdã, que conta pontos para os rankings da ATP, divide US$ 713 mil em prêmios.