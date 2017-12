Santoro tira Safin de Roland Garros A luta de Gustavo Kuerten para manter a liderança do ranking mundial após Roland Garros ficou mais fácil neste sábado. Afinal, o principal concorrente de Guga, o russo Marat Safin, foi eliminado do torneio. O cabeça-de-chave número 2 do Aberto da França perdeu para o francês Fabrice Santoro por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 6/4, 4/6, 0/6 e 6/1. Safin deixou a quadra inconformado. Desde o início do ano, quando sentiu uma contusão no primeiro torneio que disputou, em Dubai, ele não conseguiu mais mostrar seu bom tênis. Vem acumulando derrotas em vários torneios e, desta vez, nem sequer quis dar explicações. Por isso, recusou-se a participar da entrevista coletiva após ao jogo e a Federação Internacional de Tênis (ITF) já informou que o russo será multado por sua atitude. Nesses casos, o valor da punição costuma ser de US$ 10 mil. O próximo adversário de Santoro será o espanhol Alex Corretja, que eliminou o sueco Magnus Larsson por 3 a 0 (6/0, 6/3 e 6/4). Outro confronto definido nas oitavas-de-final de Roland Garros é entre o francês Sebastien Grosjean e o espanhol Galo Blanco. Neste sábado, Grosjean derrotou seu compatriota Anthony Dupuis por 3 sets a 2 (6/4, 2/6, 3/6, 6/4 e 6/2). Já Galo Blanco ganhou do alemão Lars Burgsmuller por 3 a 0, parciais de 7/5, 6/2 e 6/3.