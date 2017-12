Santoro vence e avança em Estocolmo O tenista francês Fabrice Santoro não teve problemas e garantiu sua vaga na segunda rodada do Torneio de Estocolmo, ao vencer nesta quarta-feira o argentino Juan Ignácio Chela por dois sets a zero. As parciais foram de 6/1 e 6/3. Também pela primeira rodada, o norte-americano Taylor Dent derrotou o holandês Sjeng Schalken. Segundo cabeça-de-chave do torneio, Schalken perdeu por dois sets a zero, com parciais de 7/6 (7-3) e 6/4.