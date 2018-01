Santoro vence Mirnyi no Masters de Paris O tenista francês Fabrice Santoro começou muito bem sua participação no Masters Series de Paris-Bercy. Nesta segunda-feira, em partida válida pela primeira rodada, ele derrotou o bielo-russo Max Mirnyi por dois sets a um, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/1. Já o tenista argentino Gaston Gaudio avançou para a segunda rodada, ao derrotar o francês Richard Gasquet, de virada, também em três sets. As parciais foram de 1-6, 7-6 (13-11) e 6-4. O espanhol Albert Costa também se classificou ao derrotar o argentino Mariano Zabaleta numa partida muito equilibrada. As parciais foram de 6-7 (4-7), 6-4 e 7-5. A primeira rodada teve ainda os seguintes resultados nesta segunda-feira: Grégory Carraz (FRA) venceu Radek Stepanek (RCH): 2-6, 6-2, 7-6 (7/3) Karol Beck (ESL) venceu Robby Ginepri (EUA): 7-6 (7/5), 6-4 Hicham Arazi (MAR) venceu Paul-Henri Mathieu (FRA): 7-5, 6-4 Nicolas Mahut (FRA) venceu Jarkko Nieminen (FIN): 4-6, 6-4, 7-5 Tim Henman (ING) venceu Nikolay Davydenko (RUS): 6-3, 6-4 Victor Hanescu (ROU) venceu Wayne Ferreira (África do Sul): 2-6, 6-4, 6-4 Thierry Ascione (FRA) venceu Juan Ignacio Chela (ARG): 6-0, 6-3