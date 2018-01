São Paulo recebe tenistas de 20 países Jogadores de 20 países irão disputar o Aberto de São Paulo, segundo a lista de inscritos divulgada pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). O torneio abre a temporada de 2006 e será disputado de 2 a 8 de janeiro nas quadras de cimento do Parque Villa Lobos, em São Paulo, com premiação de US$ 100 mil e pontos de US$ 125 mil. Até agora, sem a definição dos 4 tenistas do qualifying, Brasil e Argentina empatam em número de participantes, com 7 jogadores para cada país. O cabeça-de-chave número 1 do Aberto de São Paulo é o argentino Carlos Berlocq, que é o 79º colocado do ranking mundial. Outro destaque é o peruano Luís Horna, número 84 do mundo, e que será adversário do Brasil no confronto de primeira rodada da Copa Davis, em fevereiro. Entre os brasileiros já classificados para a chave principal, quatro deles estão entre os cabeças-de-chave: Flávio Saretta, Tiago Alves, Júlio Silva e André Sá. Outros com vaga garantida são Franco Ferreiro, Marcelo Melo e Lucas Engel.