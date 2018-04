Sara Errani vai às quartas de final do Torneio de Paris A tenista italiana Sara Errani confirmou o favoritismo e garantiu nesta quinta-feira a vaga nas quartas de final do Torneio de Paris, na França. Cabeça de chave número 1 da competição francesa e sétima colocada no ranking mundial, ela avançou depois do abandono da eslovaca Magdalena Rybarikova, que desistiu do jogo ainda no primeiro set.