Saretta abandona jogo; André Sá vence Flávio Saretta não deu sorte em sua estréia no Credicard Mastercard, torneio disputado em Campos do Jordão (SP), e perdeu para o gaúcho Lucas Engel por 6/7 (4/7), 6/4 e 2/0, por causa de uma lesão nas costas. O tenista já havia sentido esta contusão durante os jogos do Brasil na Copa Davis, há cerca de 10 dias, em Joinville (SC). Já André Sá venceu em sua estréia no mesmo torneio. Ele superou um adversário difícil, o sérvio Aleksander Vlaski, por 6/4 e 7/6 (7/2).