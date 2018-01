Saretta abre confronto com Canadá Tenista em ascensão, Flávio Saretta passa nesta sexta-feira por um teste de maturidade. Afinal, terá a responsabilidade de abrir o confronto Brasil x Canadá, pelo playoff do Grupo Mundial da Copa Davis, jogando contra Frederic Niemeyer. A partida começa às 19 horas (horário de Brasília), com transmissão da SporTV. A seguir, Gustavo Kuerten faz o segundo jogo de simples do dia, enfrentando Daniel Nestor, um especialista em duplas, mas muito perigoso nas condições do encontro: uma quadra rápida na altitude e no frio de Calgary, enfim, tudo que o brasileiro detesta. O desafio Brasil x Canadá é considerado imprevisível. Saretta vive a melhor fase de sua carreira, mas vai ter um duro teste ao abrir o confronto, jogando com responsabilidade de vencer. Na última vez em que defendeu o País pela Copa Davis, em fevereiro diante da Suécia, em Helsinborg, perdeu fácil um jogo para Andreas Vinciguerra, quando se esperava que conseguiria a vitória que levaria os brasileiros à segunda rodada da competição. Saretta e Niemeyer já se enfrentaram por duas vezes. Na primeira, em 2002, em São Paulo, o canadense venceu por 4/6, 6/1 e 7/5. Depois, o brasileiro deu o troco em 2003, num challenger francês, ganhando por 6/4 e 6/4. Guga também terá um duelo indigesto. O capitão canadense Grant Connell arriscou suas fichas colocando um especialista de duplas, Daniel Nestor, como número dois de simples. Ele é um tenista que vai jogar com agressividade, investindo no saque e voleio, sem dar ao brasileiro o que ele mais gosta: o ritmo nas trocas de bolas. O capitão brasileiro, Ricardo Acioly, decidiu, a princípio, tirar André Sá do time - a dupla terá Guga e Saretta. Pelos canadenses, estão escalados Nestor e Niemeyer. Mas, segundo o regulamento, até uma hora antes do início da partida é permitido fazer alterações. No domingo, as partidas de simples se invertem. A rodada começa com Guga x Niemyer e depois, jogam Saretta x Nestor.