Saretta abre confronto na Copa Davis O tenista Flávio Saretta, número 2 do País, vai ser o primeiro brasileiro a entrar em quadra para o confronto contra a Colômbia pelo Grupo II da Zona Americana da Copa Davis, equivalente a terceira divisão. Nesta sexta-feira, às 12 horas (horário de Brasília), ele vai enfrentar Pablo González. Na seqüência é a vez do número 1 Ricardo Mello duelar com Michael Quintero, segundo tenista colombiano. ?Estou tranqüilo para abrir este confronto?, garantiu Saretta. ?Tive alguns problemas extra-quadra no ano passado, mas pretendo voltar forte nesta temporada, já a partir da Davis?. No sábado, às 13 horas (horário de Brasília), a dupla formada pelos brasileiros André Sá e Bruno Soares vão ter pela frente González e Quintero, mas fica a opção dos capitães de ambas equipes mudarem a formação antes da partida. Os jogos finais serão realizados no domingo com a inversão dos duelos de sexta: Mello pega González às 12 horas (horário de Brasília) e Saretta enfrenta Quintero uma hora depois. A equipe vencedora garante uma vaga no Grupo I da Zona Americana. Ricardo Mello estréia como nº1 do Brasil depois de longo reinado de Gustavo Kuerten e também parece à vontade para os confrontos. ?Estou me sentindo muito bem, calmo, pronto para jogar amanhã a segunda partida?, falou. O capitão da equipe, Fernando Meligeni, explicou a escalação da equipe. ?Acredito ser esta a melhor escalação no momento, mas poderia colocar qualquer um para jogar simples ou duplas, todos têm condições. O Mello acaba de ser semifinalista de duplas no México e o Saretta já chegou às quartas na Austrália no ano passado. O André também já teve ótimos resultados de simples?. Treino - Tão logo terminou o sorteio no Clube El Rancho, o time brasileiro se reuniu para se preparar para os jogos. A Colômbia treinou no início da manhã, enquanto os comandados de Meligeni, que já fizeram um treino pela manhã, voltam à quadra central no final da tarde desta quinta-feira.