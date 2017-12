Saretta abre torneio em São Paulo Enquanto espera Gustavo Kuerten, a torcida paulista poderá ver como anda o jogo do segundo melhor tenista do País, Flávio Saretta, nesta quarta-feira à noite, na abertura do Tênis Espetacular. O torneio reúne seis dos melhores sul-americanos no ranking, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Saretta, número 45 do ranking mundial, terá pela frente o argentino Gaston Gaudio, 34º colocado na mesma lista. A partida está programada para às 20 horas, com transmissão ao vivo pela SporTV. Logo depois, o também argentino Mariano Zabaleta enfrenta o equatoriano Nicolas Lapentti. Guga só estréia na quinta-feira, contra Zabaleta, mas na tarde desta terça já foi treinar no local da competição com seu amigo Lapentti. Embora tenha encerrado a temporada muito cedo, Saretta teve um dos melhores anos de sua carreira, marcado pela brilhante campanha em Roland Garros, onde derrotou o russo Yevgeny Kafelnikov e só caiu diante de Andre Agassi. No segundo semestre, ele lutou com problemas de contusão nas costas e não repetiu as boas atuações. No único encontro que teve diante de Gaudio, o brasileiro saiu com vitória de 3/6, 7/6 e 6/3, no Torneio de Valência. O Tênis Espetacular promete agitar a torcida no Ibirapuera, especialmente depois desta recuperação de Gustavo Kuerten nas últimas semanas da temporada. Os seis tenistas estão divididos em dois grupos. Um deles tem Guga (16º colocado do ranking), Zabaleta (27º) e Lapentti (57º). O outro conta com Saretta (45º), Fernando Gonzalez (35º) e Gaudio (34º). Jogam todos contra todos, dentro da chave, até sexta-feira e os líderes de cada uma disputam a final, no sábado. Os ingressos ainda estão à venda, mas sobraram poucos para os melhores lugares, e podem ser encontrados nas bilheterias do ginásio do Ibirapuera ou na Ticketmaster.