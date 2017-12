Saretta, ainda a espera do retorno Um dos mais talentosos jogadores brasileiros dos últimos anos, Flávio Saretta vive um luta interna. Sabe que tem potencial para voltar a ocupar um lugar entre os 50 do ranking mundial, mas na quadra sofre com um crônico problema de concentração e nem sempre consegue impor sua superioridade técnica. Pela terceira semana consecutiva, perdeu nas quartas-de-final do circuito da Copa Petrobras. Desta vez, em Santa Cruz, na Bolívia, caiu diante do argentino Sérgio Roitman por 6-3, 3-6 e 6-0, o que reflete toda sua irregularidade. Afinal, levar 6-0 no set decisivo, mostra que o brasileiro "saiu" de jogo. O seu técnico atual, João Zwetch, justificou dizendo que o adversário, Roitman, teve um dia de sorte. "Tudo deu certo para o argentino". E completou admitindo. "Em certos momentos da partida, gostei da atitude do Flávio". Outros treinadores de Saretta também já chegaram a mesma conclusão. Fernando Roese, técnico do brasileiro no último torneio de Wimbledon, mostrava toda sua indignação depois de uma partida de duplas, em que o seu então pupilo, ao lado de André Sá, obteve resultado brilhante, com um tênis de primeira qualidade. "Não sei porque ele não joga sempre assim", desabafou o treinador. Esses relâmpagos de maestria e genialidade dentro da quadra, revelam toda a capacidade de Flávio Saretta, que sofre pelo fato de não conseguir ficar concentrado numa partida pelo tempo necessário. O tenista diz que o pior já passou e ainda espera terminar o ano entre os cem primeiros para poder montar seu calendário para 2005. "Passei por um período ruim, com muitas mudanças na minha vida", disse o tenista que trocou de treinador por várias vezes, mudou de agentes e tornou-se pai. "Agora está tudo em ordem." Esta semana, Saretta não disputa a quarta etapa da Copa Petrobras, em Bogotá. Precisa de um tempo para recolocar-se em forma e vai disputar uma espécie de exibição com André Sá, no desafio Banco Cruzeiro do Sul, em Itaparica. Depois, segue direto para a quarta etapa do circuito em Aracaju, onde vai precisar de uma campanha convincente para somar os pontos que faltam para chegar aos cem primeiros do mundo novamente. Uma missão nada impossível para quem, em 2003, foi a quarta rodada de Roland Garros, fez terceira em Wimbledon e no US Open e ocupou o 49º lugar do ranking. Clube dos mil aces - O norte-americano Andy Roddick é o mais novo membro do restrito clube dos jogadores que superaram a marca de mil aces numa temporada. Na sua vitória sobre Guillermo Coria, em Houston, aplicou 15 aces e somou este ano 1.008. Apenas outros dois jogadores já tiveram marcas semelhantes: Pete Sampras, com 1.011 e o croata Goran Ivanisevic, com o recorde de 1.477.