Saretta ainda sem vaga em Cincinnati Em Cincinnati, Estados Unidos, onde será disputado o próximo Masters Series, Flávio Saretta espera fazer companhia para Guga na chave principal. Só que até hoje, ainda não tinha garantido lugar no torneio, pois precisava contar com a desistência de alguns jogadores. Se tiver de disputar o qualifying, certamente, terá dias difíceis. Quatro jogadores que já foram campeões de ATPs este ano estão também na chave de classificação como Stefan Koubek - campeão em Doha -, Hyong-Taik Lee - em Sydney -, Julien Boutter - em Casablanca - e Nicolas Massu, campeão em Amersfoot, na Holanda. Guga chegou nesta quinta-feira à tarde em Cincinnati e mostrou-se confiante em uma boa campanha no torneio que já foi campeão em 2001.